Количество активных случаев коронавируса в Израиле сократилось на 195 и составило 4962, сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу выросло на 27 и достигло 16 436. Согласно вечерней сводке израильского минздрава, в течение дня скончавшихся с этим диагнозом не было, общее число умерших осталось прежним — 245 человек.

В настоящий момент 78 человек в тяжёлом состоянии, 63 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 229 выздоровели.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры.

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