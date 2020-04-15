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Количество безработных в России с начала 2020 года увеличилось на 44 тысячи человек. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тысяч безработных, и с начала года их количество увеличилось на 44 тысячи человек, — пояснил Котяков.

По его словам, за аналогичный период прошлого года в центрах занятости было зарегистрировано 813 тысяч человек. Министр отметил, что сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней.

Он добавил, что для получения объективной картины происходящего в сфере занятости был организован ежедневный онлайн-мониторинг. Данная система учитывает число россиян, переведенных в режим неполной занятости, на удаленную работу, а также планы организаций по сокращению работников.

Ранее Путин предложил включить в число наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса компании малого и среднего предпринимательства, торгующие непродовольственными товарами.

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