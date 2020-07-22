С апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета Правительства в Госдуме о результатах его деятельности в 2019 году.

«С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек», — сказал он.

По его словам, правительство продлило на 3 месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса.