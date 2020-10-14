Число безработных в Приморском крае за август и сентябрь сократилось на 5,5 тыс. человек или 16%, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

«Реализация мероприятий госпрограммы по содействию занятости населения и национальных проектов позволили снизить напряженность на рынке труда Приморского края. Благодаря принимаемым мерам только за два последних месяца, с 1 августа по конец сентября этого года, численность безработных удалось сократить с 34 до 28,6 тысячи человек. На конец сентября количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости населения Приморского края, составляет более 64,5 тысячи, из них по 70% вакансий требуются сотрудники со средне-профессиональным образованием, по 10% — с высшим», — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты министерства труда и социальной политики Приморского края, пока дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда региона сохраняется. На одну вакансию приходится 0,5 незанятых граждан. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства (30%), сельского хозяйства (16%), обрабатывающих производств (15%), государственного управления (военное, социальное обеспечение) (7%), торговли (6%), здравоохранения (5%) и образования (4%).

В рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и аналогичной государственной программы Приморского края власти помогают предприятиям в подборе работников, организуют оплачиваемые временные и общественные работы, содействуют безработным в переезде для трудоустройства, организуют профессиональное обучение.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.