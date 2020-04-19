Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации в столице.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — отметили в оперштабе.

Также представители оперштаба сообщили, что прирост количества заболевших в России свидетельствует прежде всего о высоком качестве диагностики.

В Москве пациента считают носителем коронавируса уже после первого положительного анализа. Такие анализы проходят повторное исследование в референс-центрах. По данным оперативного штаба, сейчас процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составляет 77%, раньше он был на уровне 40%.

В России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313.

Как рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, число заболевших в России день ото дня увеличивается на несколько тысяч, а вот смертность остается очень невысокой — 0,7–0,8%, что на порядок ниже, чем было в Италии и Испании при том же количестве заболевших.

По его мнению, причина низкого показателя смертности от коронавируса в России в том, что в стране активно проводят тесты на выявление коронавируса и своевременно диагностируют легкие случаи, а также благодаря подготовке медицинских учреждений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. За несколько месяцев заболевание охватило более чем 200 стран по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.