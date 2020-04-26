Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для «Известий» подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ.

Авторы обзора считают, что таких масштабов официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия.

При этом эксперты отметили, что в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, так как они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде «Известиям» рассказали, что средств достаточно, а лимиты были выделены на самый пессимистичный сценарий, для которого пока в стране нет оснований.

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.

«Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев. Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще три тысячи рублей», — заявила эксперт.

25 апреля, помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 — выздоровели.

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