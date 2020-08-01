Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона. На данный момент Серия А является единственным незавершенным европейским национальным чемпионатом. В выходные состоятся матчи заключительного тура. «Ювентус», который досрочно выиграл титул, опубликовал заявку на игру с «Ромой», где не нашлось места форварду Криштиану Роналду.

Португалец забил 31 мяч в чемпионате Италии и был единственным футболистом, который мог обойти Иммобиле, имеющего перед последним туром 35 мячей в активе.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 34 мяча в Бундеслиге, но чемпионат Германии уже завершен. Соответственно, 30-летний Иммобиле досрочно заслужил звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов по итогам сезона-2019/20.

👑👑👑

Per la terza partita consecutiva, @ciroimmobile è il vostro MVP!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/v1DvLlqZAE — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2020

Обладателем «Золотой бутсы» становится футболист, набравший наибольшее количество очков по итогам сезона. Очки определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум.

В чемпионатах, располагающихся в рейтинге УЕФА с шестого по 21-е место, данный коэффициент равен 1,5. С 21-го места и далее — 1. Таким образом, Иммобиле набрал 70 очков и стал лучшим бомбардиром.