Глава Городского совета Керчи Майя Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления на увольнение по собственному желанию после скандала с подарками ветеранам-блокадникам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Единой России».

«Закономерный итог. «Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», взворвавших сегодня паблик. Дамы написали заявление по собственному желанию. Справедливое решение. Хватит уже такого «хлеба» и таких «зрелищ», — говорится в сообщении.

Крымские чиновницы объяснили странные подарки блокадникам

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появились фотографии, на которых чиновницы и депутаты из Керчи позируют в шубах с блокадниками, одетыми в домашние халаты. Ветераны держат в руках подарки от керченского Горсовета: батон хлеба и медаль. Позже чиновницы объяснили, что поздравили блокадников пирогами с мясом ручной работы, а шубы не сняли из-за спешки. Несмотря на это, снимки вызвали широкий общественный резонанс и негативные отклики среди представителей российских властей. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал принять «самые жесткие меры»: уволить чиновников с их должностей, лишить депутатов мандатов и исключить из «Единой России».

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