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Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил директора управления социальной защиты Воробьевского района, сотрудники которого на выделенные государством путевки для больных и малоимущих детей отправили отдыхать своих детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Директор управления соцзащиты Воробьевского района уже уволена, а в муниципалитет выехала наша комиссия с проверкой. Если вина остальных причастных вскроется, они тоже будут уволены», — приводятся слова губернатора Воронежской области.

По данным прокуратуры региона, из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре путевки вне очереди были предоставлены детям работников управления социальной защиты.

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