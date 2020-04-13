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Заместитель начальника департамента здравоохранения Смоленской области Кристина Рябкова, которая после введения в регионе режима повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса отдыхала за границей, покинула пост по требованию губернатора. Об этом глава области Алексей Островский в понедельник сообщил на своей странице в Instagram.

«По моему требованию в отставку ушла первый заместитель руководителя департамента по здравоохранению Кристина Александровна Рябкова, которая во время введения ограничительных мероприятий находилась в отпуске за границей, но не прервала его, не вернулась в регион, чтобы в интересах жизни и здоровья смолян исполнять свой служебный долг», — сообщил Островский.

По данным пресс-службы администрации региона, Рябкова находилась на отдыхе в Египте во время отпуска, который был согласован до введения ограничительных мер. Оценкой этой ситуации занималась комиссия по соблюдению госслужащими указа о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Также Островский сообщил об увольнении главврача Вяземской центральной районной больницы, объяснив кадровое решение низкой эффективностью руководителя при исполнении должностных обязанностей.

«И это следует воспринимать как сигнал руководителям других районных больниц», — отметил губернатор.

Режим повышенной готовности введен в Смоленской области 18 марта. Согласно указу губернатора власти региона, в том числе департамент здравоохранения, должны обеспечить готовность медучреждений к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию. По данным на 13 апреля, в области выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе один случай в доме-интернате для престарелых, у 86 его жителей получены предварительные положительные результаты тестов.

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