Начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района Новосибирска Лариса Дегтярева посоветовала недовольным уборкой дорог гражданам не надеяться на бюджетные деньги и самим чистить снег.

В Сети жители Первомайского района опубликовали скриншот из чата, где обсуждалось состояние дорог. В группе шла речь о том, как глава города помог вытащить из снега машину скорой помощи.

Горожане обратили внимание властей на необходимость тщательнее придерживаться графика чистки улиц в частном секторе.

«А может быть, не стоит надеяться на бюджетные деньги и не ждать графика, а проявлять инициативу и хотя бы раз в месяц своими силами чистить свои дороги, чтобы весной и провалов не было», — ответила Дегтярева, ее сообщение приводит издание «Подъем» в своем Telegram.

Позже замглавы района объяснил, что в чате как раз и обсуждаются способы решения проблем, и Дегтярева писала в него как рядовой гражданин. В администрации отметили, что с чиновницей провели беседу.

Ранее в Саратове местную чиновницу уволили после того, как она отправила учитилей в мороз помогать дворникам убирать снег.

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