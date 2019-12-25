В Англии сотрудница детского дома для неблагополучных подростков хвасталась, что «может превратить любую женщину в лесбиянку», и была отстранена от работы. Об этом сообщает Metro.

На 38-летнюю Сиан Мозес пожаловалась ее коллега. По словам женщины, Мозес пыталась поцеловать ее, неуместно прикасалась к ней и рассказывала о своих сексуальных фантазиях. Кроме того, чиновница делала разные неуместные замечания и в деталях описывала свою личную жизнь, вплоть до того, какие секс-игрушки она использует.

«Я могла бы заполучить тебя, если бы захотела», — заявила Мозес коллеге.

Также она утверждала, что «может превратить любую женщину в лесбиянку», и заявляла, что ей нравятся «маленькие блондинки».

«Однажды она сказала, что мастурбировала, думая обо мне. При этом она знала, что я замужем», — заявила коллега Мозес.

Женщина старалась избегать Мозес, но в итоге не выдержала и уволилась после нескольких месяцев работы.

Совет по образованию решил, что поведение Мозес было неуместным, но она не совершила неприемлемых профессиональных проступков. Это означает, что она сможет вернуться к работе с детьми.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии начальника полиции, который был послом ЛГБТ-сообщества, уволили из-за прикосновений к ягодицам двух коллег-мужчин. Кэрна Ньютон-Эванса допросили после жалоб полицейских на его поведение во время мероприятия в Западном Уэльсе.

Ньютон-Эванс признал, что его поведение было непрофессиональным и незаконным. При этом он заявил, что был слишком пьян и ничего не помнит о событиях того вечера.

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