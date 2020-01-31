Глава городского совета Керчи Мая Хужина отозвала свое заявление об отставке, которое подала после скандальной истории с поздравлением блокадников.

27 января, как сообщает «Газета.ру», керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили ветеранам почетные медали и подарили по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

30 января зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук сказал, что чиновницы унизили ветеранов этой акцией. Он отметил, что к блокадникам требуется особое отношение.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что это «дикая история». По его словам, батоны в качестве подарка выглядят как издевательство и унижение по отношению к пережившим это время и просто к пожилым людям.

Кроме того, по сведениям ТАСС, депутаты Госсовета по итогам расследования рассмотрят вопрос о лишении мандатов и исключении из партии «Единая Россия» керченских чиновниц.