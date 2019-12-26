Участники Госсовета последовали примеру президента России Владимира Путина и выбрали для себя в рамках благотворительной акции шары с просьбами детей, которые нужно исполнить. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в Александровском зале Кремля установили сразу девять елок — по одному на каждый федеральный округ и отдельно — для федеральных чиновников. Ели украсили открытками в форме шаров, на которых написаны детские мечты.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что это за последние дни берет уже пятый шарик с желанием, которое ему предстоит исполнить.

«Мне кажется, что наш президент, подав пример в прошлом году, когда забрал все, что было на стенде на Форуме волонтеров, помог уже десяткам тысяч ребят», — сказал он.

По его мнению, то, что вслед за президентом, стремятся исполнить желания и руководители регионов, министерств, ведомств, крупнейших компаний — «становится хорошей, доброй традицией».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в этом году снятый в Кремле шарик-мечта уже второй, в прошлом же их было четыре. По словам Голиковой, ей предстоит подарить ноутбук Анастасии Кривошее из Астраханской области.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова исполнит мечту юного музыканта о синтезаторе, а министр энергетики Александр Новак — о световом столе для рисования песком. Глава Минпромторга Денис Мантуров снял с елки два шарика. В одном из них просили о развивающей доске — бизиборде, а во втором о встрече с председателем Конституционного суда России, сообщает агентство.

«Рамблер» писал, что в акции «Елка желаний» принимают участие тяжелобольные дети. В этом году президент России Владимир Путин снял с «Елки желаний» шар с просьбой 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне.

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