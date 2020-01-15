Высшие должностные лица России не смогут иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Это нужно зафиксировать в Конституции, заявил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

Речь идет о людях, занимающих ключевые должности, в том числе о главе правительства и его заместителях, министрах и губернаторах, подчеркнул президент. Также ограничение должно коснуться глав федеральных органов, депутатов и сенаторов и судей.

Ранее в ходе послания Путин заявил, что в российском обществе четко обозначился запрос на перемены. По его словам, в этом году послание впервые оглашается в январе, чтобы как можно быстрее приступить к решению масштабных социальных, экономических и технологических задач, перед которыми стоит страна.

В ходе послания Совету Федерации глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи. В этом году оно во второй раз оглашается в здании Манежа.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.