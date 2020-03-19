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В госкомпании и служащим Пенсионного фонда РФ закупили маски на несколько сотен миллионов рублей. Согласно сайту Госзакупок, чиновникам закупали медицинские изделия впрок.

Только Пенсионный фонд РФ, как пишет Sobesednik.ru, потратил на маски 19,6 миллионов рублей. Издание указывает, что самый большой контракт заключил ПФР в Химках, куда для сотрудников закупили 6,8 миллионов масок (68 тысяч упаковок по 100 штук) на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Контракт на поставку был заключен еще в конце февраля. Для сотрудников Российского Национального Коммерческого Банка в Севастополе, согласно данным сайта Госзакупок, на приобретение 17 миллионов медизделий было выделено 3,3 млн рублей.

Отличился по закупкам «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы», который вначале марта потратил на маски 200 миллионов рублей. Предполагается, что средства защиты через департамент распределили по госорганам и среди городских аптек. Конкурс на закупку на сайте не проводился. Закупка масок у владимирской организации «Компания Инновационных Технологий» («КИТ») прошла с пометкой «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что если медицинской маски не оказалось под рукой, ее могут заменить самодельная маска из бинта или шарф. При этом пропитывать маски ничем не нужно, поскольку для защиты от вирусных инфекций важен именно механический барьер.

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