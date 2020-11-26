Минэкономразвития предложило сократить перечень документов для получения чиновниками пенсий и субсидий на недвижимость. Об этом говорится в проектах постановлений правительства.

«Чтобы получить субсидию на покупку недвижимости — одну из льгот, которая полагается чиновникам со стесненными жилищными условиями, — надо собрать 17 различных справок. Министерство предлагает сократить их число до двух», — пишут «Известия».

Таким же образом необходимо поступить и при оформлении страховой пенсии (с семи до двух документов), а также пенсии за выслугу лет (с 10 до двух справок).

Кроме того, в Минэкономразвития предложили сократить перечень документов, которые кандидат в чиновники должен подать в бумажном виде. Сейчас в этом списке 22 различных справки, а останется всего лишь восемь.

«Законопроект позволит создать более удобные условия реализации права россиян при поступлении на гражданскую службу, предусматривая возможность получать часть сведений посредством межведомственного взаимодействия», —отмечается в пояснительной записке.

Таким образом, россиянам будет проще стать чиновником.

Госдума ранее приняла законопроект правительства, приостанавливающий индексацию окладов федеральных госслужащих в 2021 году. Также депутаты одобрили законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы.

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