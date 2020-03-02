Замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, которого арестовали за взятку, пытался уничтожить улики прямо во время задержания. При следователях он проглотил листок, на котором были написаны разные суммы. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Ведомство опубликовало видео задержания Журавлева на своем YouTube-канале, уточняет телеканал «360». На кадрах запечатлен момент, когда чиновник схватил со стола лист бумаги и начал его жевать. Мужчина подавился, и один из силовиков похлопал Журавлева по спине.

По версии следствия, 28 февраля замруководителя местного отделения Россельхознадзора получил 160 тыс. рублей от местного предпринимателя. Деньги Журавлеву передал местный бизнесмен. Они предназначались как вознаграждение за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта леса.

Чиновнику предъявили обвинения в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщается на сайте kp.ru. Октябрьский районный суд арестовал Журавлева на два месяца.

Помимо замруководителя управления Россельхознадзора были задержаны и другие должностные лица, причем во время обысков по местам жительства и в служебных кабинетах подозреваемых у одного из них был обнаружен кокаин.