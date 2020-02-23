Российский депутат поздравил мужчин с 23 февраля открыткой с американским авианосцем и самолетом. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин опубликовал в соцсетях открытку, посвященную Дню защитника Отечества. На ней была изображена военная техника НАТО.

«День защитника Отечества — олицетворение лучших ратных традиций российского государства. В этот день мы чтим тех, кто стоит на страже национальных интересов страны и ее суверенитета, охраняет мир и покой своих граждан», — гласила подпись к открытке.

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Пользователи уличили тамбовского депутата в незнании отечественных вооружений. Внимательные комментаторы сразу заметили несоответствие и начали задавать вопросы.

«А почему самолет ВВС США на открытке? И американский авианосец? Да и танк абсолютно не имеет никакого отношения к армии России».

После этого Матушкин поменял открытку на другую. Скриншот с «неправильной» открыткой сохранил телеграм-канал «Подъем».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Одессе 23 февраля отмечают под советские песни. Горожане идут с цветами к памятнику Неизвестному солдату.

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