Замначальника управления Генеральной прокуратуры России Игоря Мыльникова обвинили в нападении на сотрудников полиции. Это произошло, когда они остановили его за вождение в пьяном виде.

Подтверждения произошедшему позднее появились в интернете. На этих кадрах было показано, как прокурор издевательски общается с полицейским. В какой-то момент он ударил патрульного рукой и ногой. В итоге полицейскому пришлось тоже применить силу и повалить дебошира на пол.

Теперь, как сообщает РЕН, Мыльникова уволили. Также проводится внутренняя проверка в ведомстве.