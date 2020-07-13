Организаторы Чикагского марафона из-за пандемии были вынуждены отменить забег 2020 года, это второй случай отмены за все годы проведения соревнования, сообщает АФП.

Сорок третий в истории Чикагский марафон должен был пройти 11 октября, предполагалось, что в нем примут участие 45 тысяч спортсменов. Марафон в Чикаго – один из шести главных марафонов в мире, он проходит с 1977 года и с тех пор отменялся лишь один раз — в 1987 году из-за потери спонсорства.

Ранее из-за COVID-19 были отменены Бостонский, Берлинский и Нью-Йоркский марафоны, Токийский был проведен без участия спортсменов-любителей, а Лондонский перенесен с 26 апреля на 4 октября.