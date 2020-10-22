Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Фотографию артистки с паспортом опубликовал телеграм-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

Паспорт гражданина ДНР Чичерина получила из рук главы республики Дениса Пушилина.

WarGonzo

Юлия Чичерина известна как активная сторонница Донецкой и Луганской народных республик. За поддержку ополченцев Донбасса Чичерину ранее наградили знаком Донецкой народной республики «Доброволец Донбасса», а также медалями от ЛНР «За заслуги перед Республикой» 2 степени и «За содействие органам внутренних дел».

Также Чичерина поддерживает Армению в конфликте в Нагорном Карабахе. В начале октября певица с мужем попали под обстрел беспилотников по пути в Степанакерт, где она собиралась выступить для военных Карабаха и местных жителей.