Острый слух и ловкие руки работников одной из управляющих компаний в Подольске помогли спасти от смерти четырехлетнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки на улице Ульяновых.

Как стало известно «», трагедия едва не разыгралась в понедельник около 11 часов утра в доме #19. Работники из Киргизии, которые занимались покосом травы возле дома, сначала услышали испуганный крик, а потом увидели малыша, который держался руками за подоконник, а ножками упирался в выступ над окном третьего этажа. Реакция мужчин была молниеносной. Они тут же расстелили тент, который был им нужен в работе, и позвали малыша прыгать. Тот кричал от ужаса, а из окон повысовывались жильцы и стали снимать на телефоны происходящее. » Подожди малыш, сейчас приедет красивая машина и снимет тебя», — уговаривала мальчика соседка справа. «В двушке на четвертом есть кто-нибудь из взрослых?» — крикнул еще один сосед. «Нет никого», — был ответ. Но это оказалось неправдой. В квартире в это время спала крепким сном родная мать ребенка и его младший годовалый брат. Она была пьяна. Находился там и еще один человек — парализованная бабушка, которая уже год не встает с постели.

Очевидцы рассказали, что мальчик сорвался вниз, когда у него уже не было сил держаться. Но приземление на тент было благополучным, и он нисколько не пострадал. А буквально через 3 минуты к дому подъехали «скорая» и пожарная машины. Сейчас малыш находится в районной больнице, а чиновники решают вопрос об изъятии его из семьи. По отзывам соседей, малыша и его младшего брата воспитывает мать-одиночка, которую редко видят трезвой. Ее никогда не видели гуляющей с детьми, а только в компании с разными кавалерами и всегда навеселе.