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Еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом на территории России, выздоровели. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф в пятницу утром, 20 марта.

В общей сложности число выписанных из больницы граждан достигло девяти.

Ранее ученые рассказали, как возник новый тип коронавируса.

СПРАВКА «ВМ»

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В декабре власти Китая сообщили о ней специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Установлен возбудитель болезни — коронавирус COVID-19. Он распространился еще в ряде стран, включая Иран, Италию, Францию, Японию, Северную Корею, Таиланд и другие.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса.

Как Москва борется с коронавирусом

4 марта начала работу горячая линия депздрава Москвы для прилетевших из стран с неблагополучной эпидситуацией.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятии дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса. Так, был издан указ о введении в столице режима повышенной готовности городских служб, включая стационарные звенья здравоохранения, городское хозяйство и транспорт.

10 марта было принято решение о возведении

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля