С 5 марта прилетевшие в Москву из стран с неблагополучной ситуацией в отношении распространения новой коронавирусной инфекции граждане должны соблюдать режим изоляции на дому.

Четыре страны были исключены Роспотребнадзором из черного списка стран, по возращению из которых в Россию был необходим карантин. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР) со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу Москвы.

«Режим самоизоляции не нужно соблюдать российским и иностранным гражданам, которые прилетели в Москву из Великобритании, Швейцарии, США и Норвегии», — говорится в сообщении Ассоциации.

Режим повышенной готовности был введен в столице 5 марта. Согласно документу, прилетевшие в Москву из стран с неблагополучной ситуацией в отношении распространения новой коронавирусной инфекции граждане должны соблюдать режим изоляции на дому. В список неблагополучных страны попали: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, США, Франция, Германия, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Испания. Теперь «черный список» сократился до семи стран: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об уголовной ответственности, которая может грозить за нарушение режима самоизоляции. Нарушителям карантинного режима может грозить максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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