Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, в мире сейчас существует четыре основных сценария распространения коронавируса.

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По его словам, все регионы подвержены риску, однако не все пострадали в одинаковой степени. Первый сценарий мы можем видеть в странах, которые были предупреждены о болезни, в результате чего им удалось избежать крупных вспышек. Это, к примеру, страны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.

По второму сценарию имели место масштабные вспышки заражения, однако их удалось взять под контроль благодаря сильному руководству и дисциплинированному населению, придерживающемуся рекомендованных мер защиты. Это большинство стран Европы.

Третий сценарий разворачивался в странах, которым удалось преодолеть первый пик вспышки, однако они ослабили ограничения и теперь вынуждены бороться с новой волной заболевания. Гебрейесус не назвал страны, где наблюдается такой сценарий.

К четвертому сценарию Тедрос Аданом Гебрейесус относит Америку, Южную Азию и несколько стран Африки, в которых наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Глава ВОЗ подчеркнул, что болезнь никогда не поздно взять под контроль.

Пандемия охватила 188 стран. Самая пострадавшая страна — США (число зараженных превысило 3,3 миллиона). Второе место занимает Бразилия (1,8 миллиона человек), третье — Индия (849,5 тысячи), четвертое — Россия (726 тысяч), пятое — Перу (326,3 тысячи).