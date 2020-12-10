О симптомах рака желудка на ранней стадии рассказали британские ученые. Некоторые из них могут быть неочевидными.

Речь идет об одышке, нарушении нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта (более трех недель), проблемах с глотанием, резкой и немотивированной потери веса (то есть вы за короткое время сбросили вес, не занимаясь специально похудением).

желудок

Медики отмечают, что если эти симптомы возникают время от времени и не сопровождаются болями или тошнотой, то беспокоиться особенно не о чем. Они могут появляться иногда практически у всех из-за жирной и острой пищи, алкоголя, стресса, антибиотиков или просто переедания.

Рак желудка – заболевание, при котором злокачественные клетки формируются в слизистом слое желудка. Основными факторами риска являются повышенный уровень Helicobacter Pylori, гастрит или язвенная болезнь, полипы, употребление низкокачественных и просроченных продуктов. Чаще бывает у мужчин. В группе риска находятся, курильщики, любители алкоголя, а также люди старшего возраста и с наследственной предрасположенностью.

На более поздних стадиях рака желудка появляется рвота, постоянная отрыжка, кал черного цвета, желтуха, чувство переполненного желудка, асцит.

Онкологи и гастроэнтерологи рекомендуют тем, у кого есть хронические проблемы с желудком, проходить регулярно процедуру ФГС, которую в народе зовут «проглотить кишку». После 40 лет делать эту процедуру следует всем минимум раз в год, даже если нет жалоб на ЖКТ.

Ранее американские онкологи сообщили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам — например, по смеху. Одним из частых симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле.