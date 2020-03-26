Четыре новых пациента в Санкт-Петербурге, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, вернулись из-за границы, еще один человек заразился от родственника. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в четверг, 26 марта.

Он добавил, что в петербургской лаборатории Роспотребнадзора на исследовании находятся еще более 5 тыс. тестов на коронавирус, передает «РИА Новости».

Беглов отметил, что для предотвращения быстрого распространения инфекции необходимо максимально сократить контакты и оставаться дома.

Как напомнил губернатор, согласно его постановлению о дополнительных ограничительных мерах, в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в городе будут работать только продовольственные магазины, аптеки, автозаправочные станции, магазины с товарами первой необходимости.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 520 тыс. случаев заболевания, скончались более 23,5 тыс. человек. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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