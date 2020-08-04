Четыре человека погибли в результате обрушения складского здания в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает Центральное телевидение Китая.

Склад продовольственной компании Harbin Yushou рухнул утром во вторник в районе Даоли. В поисково-спасательной операции и работах по ликвидации последствий обвала задействованы более 350 специалистов.

Согласно сообщениям местных властей, под завалами все еще остаются пять человек.

Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование. Собственник, арендатор и арендодатель здания задержаны правоохранительными органами.