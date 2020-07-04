Александр и Ксения Задойновы пройдут детектор лжи в рамках свадебного конкурса.

ЗАДОЙНОВЫ ПРОЙДУТ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ

Уже в эти выходные проверку на полиграфе в рамках конкурса «Свадьба на миллион» пройдут Клава Безверхова с Максимом Моргенштерном и семья Задойновых. Исход голосования может быть самым неожиданным, как уже показала практика.

«Мы очень рады, что наконец-то пройдём проверку, хочется отстреляться и не переживать. Сильного волнения у меня нет, если вылетим – я сделаю выводы. Значит, в нас что-то не хватает, дело в нас или в силе наших соперников», – поделился переживаниями Задойнов.

Участие в конкурсе было одной из целей Ксюши и Саши, когда они приходили на проект.

«Я со своей супругой честен, нет таких вопросов, которые бы нас волновали на полиграфе. Очень хочется, конечно, выиграть приз».

А за кого болеешь ты: Моргенштерны или Задойновы?

Голосуй и смотри конкурс «Свадьба на миллион» уже в это воскресенье!