Четверо россиян, у которых обнаружили коронавирус, были выписаны из больниц, всего в настоящее время выздоровели 16 человек. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

«За последние сутки выписано по выздоровлению четыре человека: трое в Москве и один в Московской области», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Также в оперштабе добавили, что за весь период выписаны 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан КНР и один гражданин Италии.

В России на 21 марта зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что в Подмосковье в общей сложности зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболели более 286 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 888 человек.