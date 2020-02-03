Четверых пассажиров, прилетевших в Иркутск из Пекина, госпитализировали в инфекционную больницу с повышенной температурой. Об этом сообщило региональное правительство в понедельник, 3 февраля.

Гражданство госпитализированных в сообщении не уточнено. Высокую температуру у них обнаружили сотрудники Роспотребнадзора, проводившие термометрию на борту.

Предварительный диагноз пассажиров — ОРВИ. Всех, кто с ними контактировал, осмотрят медики и проведут обследование.

Ранее 3 февраля стало известно, что число жертв коронавируса в Китае достигло 361.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

31 января Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и регулярные рейсы китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

В тот же день РФ ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса. 3 февраля железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем было полностью приостановлено.