Четвертый человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, у 61-летнего пациента произошел инсульт.

Цивилев добавил, что за последние сутки еще у 14 жителей Кузбасса подтвердилась коронавирусная инфекция.

«Итого в инфекционных больницах Кузбасса 151 больной коронавирусом… Трое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 25 человек», – сообщил губернатор.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, 10 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три – в Кемерово и один – в Осинниках. Один выздоровевший – житель Кемерово, двое – Краснобродского.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших в России достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

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