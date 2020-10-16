Действующий чемпион России по волейболу — новосибирский «Локомотив» — отстранен от участия в соревнованиях и тренировках по предписанию Роспотребнадзора. Команда в полном составе помещена на 14-дневный карантин из-за случаев заражения коронавирусом.

В связи с уходом на карантин команда не сможет принять участие в матчах с московским «Динамо» (17 октября) и «Зенитом» из Санкт-Петербурга (21 октября).

Директорат всероссийских соревнований принял решение отменить проведение вышеуказанных матчей, время и место их проведения будет определено позднее, сказано в сообщении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Локомотив» успел провести четыре матча в новом сезоне чемпионата России, на счету команды две победы и два поражения, она занимает седьмое место в турнирной таблице.

🏐 Согласно предписанию регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области «Локомотив» отстранен от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком на 14 дней. 👉🏻 https://t.co/7u1qtUXoTM 💚 «Локо», мы с тобой! pic.twitter.com/t4KFKa9OVG — ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk) October 16, 2020

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 129 новых случаев коронавируса, выздоровели 92 человека, скончались шестеро.

Ранее на карантин из-за коронавируса в мужской волейбольной суперлиге ушли нижегородский АСК, оренбургский «Нефтяник» и белгородское «Белогорье». В сентябре вирус был выявлен у волейболистов петербургского «Зенита».