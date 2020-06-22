Объем частных финансовых состояний россиян за последние 20 лет вырос в 16 раз: со $100 млрд до $1,6 трлн. Более четверти этих денег хранится в офшорах, гласит исследование международной компании Boston Consulting Group (BCG). Эксперты считают названную цифру весьма условной. Какие еще $1,6 трлн, если только отток капитала из страны доходил в отдельные годы до многих сотен миллиардов долларов? — задаются они вопросом.

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Под совокупным частным богатством BCG подразумевает активы всего взрослого населения — наличные и депозиты, облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни. Исследователи пишут, что быстрее всего россияне богатели в период с 1999-го по 2014 год, тогда среднегодовой рост составлял 13,5%. В промежутке между 2014 и 2019 годами он снизился до 11,7%, а в 2018–2019 годах — до 10,4%. Что касается цифры $1,6 трлн, то это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн рублей). Авторы доклада прогнозирует, что под влиянием пандемии темпы роста личных состояний упадут до 4–6% в ближайшие пять лет.

Все эти внушительные цифры следует рассматривать в контексте другой темы — экономического неравенства, разрыва в доходах между отдельными слоями населения, указывают независимые эксперты. Наша страна — один из мировых лидеров по концентрации богатства в руках меньшинства. По оценкам Credit Suisse, на долю 10% самых состоятельных граждан приходится 83% частного богатства (в США — 76%). Лицам с личным капиталом более $1 млн принадлежат 55,8% совокупных объемов.

Коллеги из BCG явно поскромничали: в реальности совокупный объем частного богатства россиян может быть раза в два больше, рассуждает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, на фоне ежегодно утекающих из страны десятков, а то и сотен миллиардов долларов цифра $1,6 смотрится неубедительно. А то, что деньги распределяются неравномерно и несправедливо, — очевидный факт. Плохо то, что капитал изымается из экономики, служит не ее развитию, а отдельным людям. А ведь он мог бы генерировать новую прибыль, обеспечивать рабочие места и достойные зарплаты работникам. Когда основная масса граждан регулярно недополучает определенные суммы, это бьет по мотивации, производительности труда.

Система распределения доходов недостаточно эффективна во всех странах с капиталистическим укладом. Отсюда — имущественное расслоение. Вопрос в том, какую часть капитала богатые инвестируют у себя в стране. У нас этот процент заметно меньше, чем в США, говорит главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин. А по словам исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова, оценки BCG охватывают далеко не все заграничные активы россиян. Эксперт напоминает, что на отечественных биржах преобладает капитал нерезидентов и что все участники венчурного рынка работают в иностранной юрисдикции, даже с российскими стартапами. РФ повсеместно воспринимается как сырьевая колония с дикими законами: здесь можно что-то зарабатывать, но точно нельзя ничего хранить, поскольку нет гарантий защиты частной собственности, утверждает эксперт.

«За последние пять-шесть лет социальная пропасть у нас достигла совершенно чудовищной величины, — говорит член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. — С одной стороны, доходы населения стагнируют, с другой, растут фондовые рынки, и этот тренд порождает массовую бедность. При этом государство жестко защищает богатых, продолжая строить некий анархо-бюрократический капитализм. Между тем в свое время власти упустили исторический шанс на нормальное развитие. Стратегические отрасли (нефть, газ, лес, металлы, удобрения) были переданы «за копейки» частным лицам. А нужно было оставить в госсобственности этих «кур, несущих золотые яйца». Отсюда — все наши сегодняшние проблемы».

Имущественный разрыв между богатыми и бедными стал в последнее десятилетие нормой и в Европе, и в США. И он едва ли будет сокращаться, считает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Ситуация крайне нездоровая, генерирующая социальные потрясения в планетарном масштабе. В России она усугубляется абсолютным господством и диктатом государства в экономике. Даже в условиях кризиса доходы распределяются неравномерно, поскольку все крупные, значимые подряды получают конкретные компании и группы людей. Когда все завязано на личных связях, шансы на реализацию российской мечты (по аналогии с американской) минимальны, считает аналитик.