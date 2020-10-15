Четверть работающих россиян хотели бы трудиться из дома на постоянной основе. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру».

Так, при опросе 36 процентов респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом 25 процентов опрошенных желали бы всегда трудиться дистанционно.

В то же время 20 процентов россиян смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18 процентов — от месяца до трех.

Главным преимуществом дистанционной работы более половины опрошенных (54 процента) отметили экономию времени и денег на дорогу. Для 34 процентов респондентов удаленная работа помогает значительно снизить риски заразиться COVID-19.

Кроме того, возможность самостоятельно распоряжаться своим временем очень важна для 31 процента россиян, а 16 процентов отметили, что дистанционный режим работы позволяет больше времени проводить с родными, передает РИА Новости.

В опросе участвовали более 5,3 тысячи человек.