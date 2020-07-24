Около 23% опрошенных россиян отметили, что испытывают затруднения при покупке лекарственных средств, следует из результатов проведённого ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег» исследования «Качество и доступность лекарственных средств-2020».

В опросе приняли участие 1157 пациентов из разных регионов России.

Отмечается, что за год число тех, кому бывает непросто купить нужные медикаменты снизилось в два раза, но не изменились причины этих затруднений. Так, 58% респондентов не хватает денег на необходимые препараты (в 2019 году их было 55%), а 39% указали на отсутствие лекарств в продаже (35% годом ранее), пишут «Известия».

При этом оценка пациентами качества приобретаемых ими препаратов существенно не изменилась: о том, что они сталкивались некачественными лекарствами рассказали 34% принявших участие в исследовании, в 2019 году таких было 38%.

«Нужно решить вопрос с фармацевтическими субстанциями. Мы их в основном получаем из Китая и Индии. Следует разработать стратегическое планирование по препаратам. Кроме того, требуется улучшить взаимодействие врачей с аптеками — зачастую медики не знают ассортимент препаратов, которые есть в наличии», — указала член учёного совета НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко, бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова.

В Минздраве не стали комментировать результаты исследования, но напомнили, что 13 июля был подписан закон № 206-ФЗ, подразумевающий создание регистра лиц, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет бюджетных средств. Представитель ведомства отметил, что это позволит проанализировать данные о предоставлении необходимых медикаментов льготникам и принять необходимые меры. Также сейчас прорабатывается вопрос о введении лекарственного страхования, отмечает издание, то есть стоимость лекарств, вероятно, будет полностью или частично компенсироваться пациентам государством.

Отмечается, что в течение четырёх последних месяцев пациенты жалуются на то, что необходимые им препараты отсутствуют на складах. Опрошенные эксперты связали данную ситуацию как с ограничением импортных поставок в связи с пандемией, так и с тем, что что поставщики не выходят на торги из-за неподходящей для них цены. О жалобах пациентов на недоступность (по разным причинам) необходимых лекарств рассказали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), Российской ревматологической ассоциации «Надежда», Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Так, около 20% пациентов с ревматическими заболеваниями прекратили прием лекарства из-за отсутствия его в аптеках и примерно 6% — из-за отсутствия денег.

Как писал NEWS.ru ранее, 20 июля состоялось заседание экспертного совета по редким заболеваниям при комитете по охране здоровья Государственной думы России. На мероприятии обсуждали проблемы обеспеченности лекарственными препаратами орфанных пациентов и аккумуляции средств, направленных на эти цели.