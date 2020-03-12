Многие российские работодатели одобряют идею штрафов за перекуры. Однако на практике к такой мере прибегает только 1% компаний, показывают результаты исследования сервиса HeadHunter, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

К идее штрафов скорее положительно относятся 18% компаний, крайне положительно — еще 7%. Таким образом, за выступает четверть работодателей. При этом 31% скорее против и 21% — крайне против.

Также 41% компаний важно нанять некурящего сотрудника, а 57% во время собеседования не заостряют на этом внимание.

Сенатор Валерий Рязанский напомнил, что Трудовой кодекс не позволяет вычитать часть зарплаты за курение. Но можно лишать курильщиков ряда привилегий соцпакета: например, отказывать им в ДМС или оплачивать только часть полиса, отметил он.

Подробнее читайте в номере «Известий» от 13 марта.