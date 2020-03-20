Еще четыре четверо заболевших коронавирусом в России выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщает портал «стопкоронавирус.рф».

По оперативным данным, за последние сутки заболели 52 человека. Общее число заболевших составляет 199.

19 марта в Москве зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. По данным «Известий», скончалась профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева. Известно, что 79-летняя женщина страдала от нескольких серьезных заболеваний. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.