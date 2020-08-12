Украинский футбольный клуб «Шахтер» одержал крупную победу над швейцарским «Базелем» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча без зрителей в Гельзенкирхене завершилась со счетом со счетом 4:1 в пользу горняков.

У которых отличались исключительно бразильцы — Жуниор Мораес (2′), Тайсон (22′), Алан Патрик (75′) с пенальти и Додо (88′). Единственный мяч «Базеля» провел Рикки ван Вольфсвинкел (90′).

В полуфинале «Шахтер» 17 августа в Дюссельдорфе встретится с итальянским «Интером», который накануне преодолел барьер в лице немецкого «Байера».

Во второй паре английский «Манчестер Юнайтед» 16 августа встретится с испанской «Севильей», которая в другом четвертьфинале дня одержала победу над английским «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0. Победный мяч на 88-й минуте забил Лукас Окампос. На 13-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес не реализовал пенальти.

Вторник подарил четвертьфиналистам очень разные эмоции. Это футбол, дорогие друзья! 💥💔#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/MxdFXlGszS — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 11, 2020

«Севилья» является пятикратным победителем Лиги Европы, что является лучшим результатом в истории турнира. «Шахтер» пробился в полуфинал второго по значимости еврокубка впервые с сезона-2015/16. Тогда команда из Донецка по сумме двух матчей уступила «Севилье».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате «Финала восьми», все противостояния состоят из одного матча. Финал еврокубка пройдет 21 августа в Кельне.