Чешско-российские отношения не идеальны, поэтому пора начать консультации, чтобы решить взаимные споры, заявил в среду журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что отношения Москвы и Праги в последнее время были омрачены, но РФ выступает за добрые связи со всеми странами.

«То, что чешско-российские отношения не являются идеальными, не удивительно ни для нас, ни для россиян. Именно поэтому мы договорились о начале чешско-российских консультаций», — сказал Бабиш.

По мнению премьера, они должны решить споры там, где это является возможным. «Именно потому, что мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, мы подходим к консультациям весьма ответственно», — подчеркнул он.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова в среду заявила: «То, что наши отношения не расцветают, не является никакой тайной. Мы хотели решить наши проблемы взаимными консультациями, однако не видим с российской стороны волю к их началу».

Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова.

В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.

Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене.

По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений. Сафронов вину не признает.

Минобороны и МИД Чехии в среду не стали комментировать Mpravda.com ситуацию с Сафроновым.