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Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

08:14 20/02/2020

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев установил рекорд клуба в Лиге чемпионов. Россиянин забил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором испанская команда принимала итальянскую «Аталанту» (1:4), передает «МИР 24».

Черышев – автор самого быстрого взятия ворот в истории «летучих мышей» в ЛЧ среди футболистов, вышедших на замену.

Россиянин вышел на поле на 64-й минуте, а через две минуты забил мяч в ворота хозяев. До него данный рекорд принадлежал Роберто Сольдадо. В 2010-м испанец забил турецкому «Бурсаспору» спустя четыре минуты после выхода на замену.

Отметим, что гол в ворота команды из Бергамо стал для Черышева вторым в нынешнем розыгрыше ЛЧ. До этого он отличился в игре группового этапа во Франции против «Лилля».

Добавим, что ответная встреча в этом противостоянии пройдет в Испании 10 марта.



