И до сих продолжает свой путь.

Черный медведь по кличке Бруно преодолел более 600 км, чтобы найти себе пару, пишет Daily Mail.

Бруно начал свой путь в июне в Висконсине. За это время его уже видели в штатах Айова и Миссури, а в минувшее воскресенье в Иллинойсе, в округе Сент-Чарльз. Местных жителей предупредили о возможном госте и рассказали, как вести себя при встрече с медведем. Предостережение было вызвано тем, что в одном из округов посмотреть на хищника собралось около 300 человек, а некоторые наблюдатели даже начали его преследовать. Такое поведение может разозлить медведя и привести к неприятным последствиям.

Чтобы Бруно спокойно перешел оживленные трассы, на месте работают специалисты департамента природных ресурсов. «До сих пор мы не видели конфликтов между людьми и животными, и, к сожалению, чаще всего причиной столкновений становятся именно люди. Если медведя оставить в покое, он безопасно продолжит свой путь», — сообщили в департаменте.

Специалисты полагают, что Бруно ищет пару, поэтому проходит такой длинный маршрут. У медведя-путешественника уже появились свои поклонники, которые создали в Facebook группу. Ее участниками стали уже больше 40 000 человек.