Последний месяц лета в сознании россиян прочно ассоциируется с разного рода катаклизмами. И в самом деле, их было немало: большинство трагических событий для России приходится именно на август. Войны, путчи, дефолт, катастрофы… Разговоры о том, почему над нашей страной довлеет «августовское проклятие», оставим астрологам и прочим прорицателям, а вместо этого сосредоточимся на главной теме, которая волнует сейчас россиян — не ожидает ли нас и в августе 2020 что-то подобное? И если да, то что делать, чтобы максимально минимизировать последствия?

СТРАХИ ЛОЖНЫЕ И ИСТИННЫЕ

Эксперты, опрошенные «Прайм», считают, что опасения по поводу экономической ситуации в определенной степени оправданы, но страхи по поводу дефолта изрядно преувеличены. Уровень развития экономики России, ее финансового рынка, а также уровень гибкости и возможности хеджировать риски кардинально отличаются от того, что было в 1998 году, говорит аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов. «Кроме того, сейчас Россия обладает плавающим валютным курсом и возможностью занимать, выпуская облигации под низкие процентные ставки», — добавил он.

О деноминации ясно высказалась глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина — она заверила, что эта тема не актуальна и даже не обсуждается. Эксперты подтверждают, что необходимости деноминировать рубль нет, поэтому вопрос может считаться исчерпанным.

Обвала нефтяного рынка, подобного тому, что был в 2008 году, также не ожидается. Из-за пандемии COVID-19 и избыточного предложения цены на нефть уже потеряли с начала года около 36%. Хотя эта ситуация оказывает негативное влияние на российскую экономику, вероятность дальнейшего долгосрочного снижения цен остается невысокой, считает эксперт.

Но есть и обоснованные опасения, например, по поводу девальвации. «Мир собственноручно создал кризис, чьи последствия оказались ещё хуже традиционных пузырей. Россия, к сожалению, не стала исключением. Согласно исследованию Сбербанка, почти половина россиян нуждается в помощи государства. В зависимости от геополитической ситуации, рубль по отношению к доллару может вырасти до 75», — говорит аналитик TradingView Игорь Кучма.

При этом никакого катастрофического сценария на горизонте не просматривается, уверен ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Рубль сейчас выглядит слабо, но это лишь результат политики нашего ЦБ, который снизил ключевую ставку до рекордного минимума. Ослабление рубля будет постепенным, с целевыми значениями, считает он.

«Уже стало традицией перед наступлением августа пугать россиян всякими финансовыми и другими напастями. Для получения пиар-бонусов в информационное поле вбрасываются различные шокирующие публику темы», — прокомментировал эксперт нынешний шквал обсуждений в СМИ, предположив, что тема используется лишь для хайпа.

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

При этом перспективы до конца года пока вырисовываются не вполне радужные. Риск введения новых санкций против России со стороны США продолжает оказывать давление на рубль. Чисто теоретически, это должно помочь российским экспортерам. Остается надежда, что вырастут цены на нефть, но здесь угрожает вторая волна коронавируса. С другой стороны, нужно понимать, что с начала пандемии ФРС включила печатный станок на полную мощность и существует большая вероятность, что скоро мы услышим о новых стимулирующих мерах, а это негативно повлияет на американскую валюту, рассуждает Кучма.

Власти заверяют, что никаких реформ и нововведений в экономике в ближайшее время не планируется, поскольку необходимости в них пока нет. «Однако конкретных гарантий нам никто дать не может, что подтверждается и наличием фактов в истории российской или постсоветской экономики», — говорит доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева,

Проведение реформы — это всегда стресс для экономики и ее участников, а негативные последствия этого процесса затронут большую часть населения, пояснила она.

Что касается девальвации, то она будет продолжаться и дальше. Однако ослабление курса вплоть до 80 рублей за доллар вряд ли произойдет в августе, считает финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов.

«Это возможно осенью, если пандемия будет набирать обороты или случится вторая волна заражений. С начала пандемии инвесторы бегут от рисков, в том числе от рублевых активов. В сентябре ЦБ, возможно, еще раз опустит ключевую ставку, что усилит давление на рубль», — считает он.

Другой причиной ухода инвесторов из рублевых активов может стать обостряющаяся торговая война между США и Китаем. Падение стоимости нефти и то, что Россия теряет позиции на рынке природного газа, — также проблема для рубля.

В свою очередь, финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский высказал мнение, что в последний месяц лета произойдет укрепление рубля. На это указывает целый ряд факторов, начиная от технической картины рынка и заканчивая фундаментальными. После заседания ФРС в минувшую среду стало очевидно, что американский регулятор продолжит поддерживать экономику до тех пор, пока этого будет требовать ситуация. Помимо внешних факторов к поддержке рубля также более активно может подключиться и ЦБ РФ, проводя интервенции для снижения курса иностранных валют.

С другой стороны, российскому бюджету, который в этом году будет дефицитным, выгоден слабый рубль. Доход сырьевых экспортеров номинирован в валюте, и разница курсов помогает восполнять бюджетные «бреши». Так что даже в случае внезапно благоприятных внешних обстоятельств Центробанк не позволит рублю чересчур укрепиться и будет ослаблять его, покупая в больших объемах валюту, полагает Кленов.

СУШИМ СУХАРИ

В этой ситуации россиянам имеет смысл задуматься о диверсификации своих сбережений, по возможности также сделав акцент на иностранной валюте, советуют эксперты.

По словам Капустянского, для граждан, у которых есть лишь небольшие сбережения в качестве финансовой «подушки безопасности» (на 3-6 месяцев обычной жизни, включая платежи по обязательствам), не лучшей идеей будет покупка валюты с целью инвестиций. Тем более, если все ключевые траты у них осуществляются в рублях.

«Советую в таком случае пользоваться финансовыми инструментами, номинированными в рублях, невысоко рискованными и высоко ликвидными. Например, подойдут банковские продукты, такие как депозиты, накопительные счета, покупка государственных и корпоративных облигаций с коротким сроком погашения, облигационные ETF. К более рискованным можно отнести: акции голубых фишек, акции дивидендных компаний, ETF акции», — говорит он.

Гражданам, у которых уже сформирована подушка безопасности, а также есть дополнительные свободные средства, которые можно вложить долгосрочно, стоит подходить к формированию портфеля иначе. В рамках диверсификации в него необходимо добавлять валютные инструменты, которые, в том числе, призваны защитить сбережения от резкого изменения курса.

Валюты стоит выбирать по принципу стабильности и количества инвестиционных инструментов, номинированных в них. Доллар США, евро, швейцарский франк — подходящие валюты, а вот китайский юань в данном случае не подходит, потому что политика Китая направлена на постоянное снижение стоимости национальной валюты с целью повышения конкуренции китайских товаров на внешних рынках.

Что касается приобретения валюты в целом, есть принцип, следование которому позволит значительно экономить. Правило достаточно простое — не стоит покупать валюту, когда она уже значительно выросла и на рынке присутствует паника, рекомендуется ее покупать постоянно и небольшими суммами. Это позволит обеспечить приемлемый средний курс покупки, что значительно снизит убытки в случае неблагоприятного движения, рекомендует Капустянский