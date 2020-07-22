Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении «Sea Breeze-2020». Активная фаза учения ОВМС НАТО «Sea Breeze-2020» проходит в северо-западной части Черного моря. В маневрах принимают участия корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнеров.

Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для «отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности».