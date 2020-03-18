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Черногория позволит россиянам вернуться на родину на фоне карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщается на сайте консульства РФ в Подгорице.

В среду, 18 марта, МИД Черногории подтвердил согласие властей страны на вывоз россиян на родину, а также перемещение черногорцев на родину самолетами российских авиакомпаний.

«Первый рейс осуществит «Аэрофлот» вечером 18 марта. Для российских граждан в аэропорту города Тиват организуется перевозка 18 марта в 18.30 автобусным транспортом в аэропорт Подгорицу. Ожидаем разрешения на осуществление других рейсов компаний S7 и «Победа», — указывается в комментарии.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Черногории за безответственность, бездушие, отсутствие человеческого отношения к россиянам, передает РИА «Новости».

«Не как государство, а как какое-то просто образование», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В этот же день стало известно, что российские власти вводят временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ограничения на пассажирские рейсы в эти страны вступят в силу с полуночи 20 марта. Они коснутся пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении.

Исключение составляют только регулярные рейсы из столичного аэропорта Шереметьево. Оттуда самолеты по-прежнему смогут отправляться в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно.

В список исключений попадут и чартерные рейсы, которые предназначены для вывоза российских граждан из этих стран. О результатах исполнения поручения Минтранс должен сообщить правительству до 20 марта.

В то же время Росавиация должна проинформировать в течение суток все авиакомпании и заинтересованные стороны о том, что эти ограничения будут введены и как они будут действовать.

Эти не первые ограничения, на которые пошли российские власти из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее было ограничено транспортное сообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией.

Сначала были введены ограничения на авиасообщение с КНР, так как именно оттуда пошло распространение заболевания. В декабре прошлого года китайские власти уведомили Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что в стране началась вспышка пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса.

Затем Россия стала закрывать границы с Южной Кореей, Ираном, Италией, так как впоследствии именно эти страны стали вслед за Китаем новыми очагами распространения заболевания. После были ограничены пассажирские перевозки с другими европейскими странами.

Также известно, что МИД РФ будет помогать россиянам вернуться на родину из тех стран, которые ввели ограничительные меры на поездки из-за пандемии. Об этом было сообщено во вторник, 17 марта, в ходе оперативного совещания ведомства.

Также был создан Ситуационно-кризисный центр Координационного штаба под руководством заместителя МИД России Олега Сыромолотова, который ранее был начальником Службы контрразведки ФСБ России.

За минувшие сутки в России тест на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат еще у 33 человек — то есть число зараженных увеличилось со 114 до 147.

«Из 33 случаев 31 зафиксирован в Москве, один в Томской области и один в Новосибирской области», — сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

При этом в Москве среди новых зараженных — несовершеннолетний.

По информации специалистов, все новые случаи являются завозными. Уточняется, что инфицированные в последние две недели были в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — Германии, Италии и Испании.

Всего в РФ заражены 144 россиянина, двое китайцев и один итальянец.

В настоящий момент из больниц выписаны в связи с полным выздоровлением двое граждан КНР, двое граждан России и один гражданин Италии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что в стране нет поводов для паники, так как власти своевременно ввели запретительные меры, благодаря чему инфекция получила ограниченное распространение по стране.

Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах и вовсе фиксируется снижение.

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