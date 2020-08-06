Российские туристы смогут въехать в Черногорию без ограничений и дополнительных условий с 7 августа, сообщило правительство республики в твиттере.

Помимо россиян, с завтрашнего дня страну смогут посетить граждане Канады, Украины, Белоруссии, Азербайджана и Зимбабве.

В начале июня черногорские власти ввели условия въезда, по которым границы оставались закрытыми для туристов из стран, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Несколько дней назад в «зеленый список» государств с безопасной эпидемиологической обстановкой включили и Россию. При этом пока прямых рейсов между странами нет.

Из-за пандемии российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

С 1 августа авиасообщение восстановили с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока что из всех турецких городов можно посетить Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также сняли ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.