Разрешение на однополые браки в Черногории не приведет к увеличению или снижению числа туристов из России. Об этом «» рассказали в Альянсе туристических агентств.

Парламент Черногории принял закон, легализующий однополые партнерства 1 июля. Закон предоставляет однополым парам такие же права, как и гетеросексуальным, за исключением возможности усыновления детей.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова считает, что этот закон никак не повлияет на количество россиян, желающих отдохнуть или приобрести недвижимость в Черногории. По мнению эксперта, курорты этой страны настолько полюбились россиянам, что вряд ли легализация однополых партнерств может оттолкнуть даже самых консервативно настроенных туристов.

С другой стороны, Наталья Осипова считает, что представителей ЛГБТ— сообщества, которые были бы готовы переехать в Черногорию из-за этого закона не так много, чтобы это могло сказаться на туристическом потоке.

— Турпоток вряд ли вырастет, у нас не так много людей, которые бы поехали в Черногорию из-за легализации однополых браков, на мой взгляд. Уменьшения турпотока тоже не будет — россияне очень любят курорты Черногории, особенно для лечения. И вряд ли для них будет важен этот закон, — отметила эксперт.