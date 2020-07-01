Черное море около Одессы стало зеленым и загустело, сообщается на странице Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области. «Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной», — говорится в сообщении.

Причем данные изменения зафиксированы далеко от берега. Пляжи же и отдыхающие у моря тоже при контакте с водой становятся зелеными.

Отмечается, что сейчас под воздействием высокой температуры водоросли в море начинают разлагаться. Это и приводит к тому, что меняется плотность воды в море и ее цвет. Купаться в такой не стоит – это опасно для здоровья. Кроме того, не стоит ловить в такой воде рыбу, мидий и прочих морских обитателей – вредные вещества скапливаются в их организмах, делая их непригодными для употребления в еду.

Впрочем, реакция жителей Одессы относительно происходящего немного скептическая. «Канализацию в море сливают, а потом по истинно удивленное лицо делают», — высказался в сети один из горожан.