Уже совсем скоро Александра Черно станет матерью. Многие врачи предрекали девушке серьезные проблемы с беременностью и последующими родами и заставляли заняться снижением веса. Александра с негодованием вспоминает о такого рода заявлениях докторов и высказывает серьезные сомнения в их профессионализме. По мнению Черно, каждый случай сугубо индивидуален, и без изучения анализов каждой отдельно взятой женщины делать какие-либо выводы о ее перспективах на беременность просто некорректно.



Из своих объективных проблем, связанных со здоровьем по женской части, Саша назвала только кисту, которая исчезла после применения медикаментов. Со стороны же своего лишнего веса Александра никаких проблем не ощутила и даже упомянула, что на данный момент уровень сахара в ее крови стал ниже нормы. Многие специалисты пророчили ей так называемый диабет беременных, но эти прогнозы не подтвердились. А вот реальной проблемой, с которой Черно все-таки пришлось столкнуться в период вынашивания ребенка, стало давление. Впрочем, с помощь таблеток Александре удается справляться с этой напастью.



Саша заявила, что не планирует сильно сбрасывать вес после родов. Конечно, в ее планах есть немного похудеть, но без фанатизма, так как «быть пышечкой» ее вполне устраивает. Комфортным для себя весом Черно считает 80-100 килограммов. Излишки веса, появившиеся во время беременности, девушка объяснила неправильными диетами, которые ей насоветовали выше упомянутые непрофессионалы-врачи.